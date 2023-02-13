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НОВОСТИ

НАТО обсудит поставки самолетов Киеву — Столтенберг

17:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны НАТО обсудят на встрече в Брюсселе 14–15 февраля возможность поставок самолетов Украине, но это потребует много времени. Об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии министерской встречи.

«Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполетную зону на Украине, — это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участницей конфликта. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, но нужно понимать, что это потребует значительного времени, а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства», — сказал он.

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