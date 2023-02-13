Путин уверен в победе России

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым выразил уверенность, что Россия победит в нынешнем противостоянии.

«Мы обязаны победить и победим», — заявил в беседе в понедельник Зюганов, говоря о борьбе с нацистами и с Европой, попавшей под пяту американцев. Путин в ответ согласился с ним. «Так и будет», — уверен глава государства.