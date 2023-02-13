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НОВОСТИ

Страны с почти половиной населения мира против изоляции РФ — доклад Мюнхенской конференции

18:40 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие страны Африки, Азии и Латинской Америки, в которых проживает почти половина населения Земли, проявили нежелание выступить против России и изолировать ее экономически и дипломатически. Об этом говорится в понедельник в докладе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Многие страны Африки, Азии и Латинской Америки оказались не готовы выступить против агрессии России и изолировать Москву экономически и дипломатически. Значительное число государств, которые часто называют „отсиживающимися в стороне“, новыми „неприсоединившимися“, отказались принять чью-либо сторону в конфликте на Украине. В то время, как подавляющее большинство стран осудили действия России (141 страна) и попытку присоединения частей Украины (143 страны) в ходе голосований в Генеральной Ассамблее ООН в марте и октябре, среди воздержавшихся и проголосовавших против есть крупные и влиятельные страны, в которых проживает почти 50% населения мира, такие как, например, Индия и ЮАР», — говорится в докладе.

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