На берегу Черного моря в Батуми взорвалась мина, которую принесло течением
20:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Морская мина взорвалась на берегу Черного моря в грузинском городе Батуми после того, как ее принесло течением. Об этом в понедельник сообщил телеканал «Рустави-2».
По его данным, взрыв мины произошел в воде, примерно в 25 метрах от береговой линии. На месте ЧП работают правоохранители, по предварительной информации, пострадавших нет.
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