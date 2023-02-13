На берегу Черного моря в Батуми взорвалась мина, которую принесло течением

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морская мина взорвалась на берегу Черного моря в грузинском городе Батуми после того, как ее принесло течением. Об этом в понедельник сообщил телеканал «Рустави-2».

По его данным, взрыв мины произошел в воде, примерно в 25 метрах от береговой линии. На месте ЧП работают правоохранители, по предварительной информации, пострадавших нет.