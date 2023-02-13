Обучение украинских танкистов в Польше продлится больше месяца — Дуда
20:40 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обучение украинских военнослужащих на танках Leopard 2 («Леопард 2») в Польше продлится больше месяца. Об этом заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда, посетивший 10-ю бронетанковую бригаду, где проводится обучение.
«Это обучение продлится больше месяца» — сказал он. «Солдаты отрабатывают все действия, связанные с танком Leopard, полное обслуживание, вместе с ремонтом», — указал Дуда.
По словам польского лидера, украинские военнослужащие «пройдут полное обучение, чтобы потом отправиться на Украину». «Этот цикл обучения достаточен, чтобы хорошо подготовить их к службе на этих танках», — добавил Дуда.
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