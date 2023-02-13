США не видят признаков инопланетной активности в случае со сбитыми аппаратами — Белый дом
22:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация Соединенных Штатов не фиксирует признаков какой-либо инопланетной активности в ситуации с тремя сбитыми за последние дни неопознанными летающими объектами в Северной Америке. Об этом сообщила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Хочу убедиться, что вы это услышите от Белого дома. Были вопросы и опасения по этому поводу, но нет, я хочу это повторить, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в ситуации вокруг случаев, в результате которых были сбиты [летательные аппараты]. Повторюсь, нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности <…>. Я хотела убедиться, что американский народ знает, а также что вы все это знаете. И для нас было важно сказать это отсюда (на брифинге в Белом доме — прим. ТАСС), потому что мы много слышали об этом», — отметила она.
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