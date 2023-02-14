0
0
55
НОВОСТИ

Ограничения на въезд в Артемовск могут означать подготовку отхода ВСУ — NYT

09:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные с понедельника ограничения на въезд в Артемовск (украинское название — Бахмут) с украинской стороны гражданских лиц и волонтеров могут означать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся отступить из города. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк таймс».

Издание отмечает, что представители украинских военных отвергли предположение о готовящемся наступлении. Однако, указывает газета, запрет на въезд для гражданских лиц может означать, что бои идут уже в тех районах города, которые ранее были относительно безопасными. В частности, указывает газета, таковым ранее считался район на западном берегу реки Бахмутка.

«Нью-Йорк таймс» при этом приводит информацию Министерства обороны РФ о взятии российскими войсками населенного пункта Красная Гора к северу от Артемовска, что, по оценкам газеты, ведет к ухудшению положения украинских сил.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:05 14.02.2023
Корабли ВМФ РФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием - норвежская разведка
0
18
09:00 14.02.2023
Ограничения на въезд в Артемовск могут означать подготовку отхода ВСУ — NYT
0
18
17:00 13.02.2023
НАТО обсудит поставки самолетов Киеву — Столтенберг
0
215
16:32 13.02.2023
Для обеспечения безопасности РФ нужно «забрать» Одессу и Харьков, считает Кадыров
0
229
15:12 13.02.2023
Москалькова обратилась в Генштаб ВС РФ из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана
0
249
15:00 13.02.2023
Россия не использует на Украине весь свой потенциал — Кадыров
0
248
13:05 13.02.2023
Дания передала Украине все имеющиеся в стране САУ Caesar, сообщили в Киеве
0
270
09:20 13.02.2023
Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил РФ — Марочко
0
306
21:00 10.02.2023
В Госдепе США не усматривают прямой угрозы Молдавии и Румынии со стороны России
0
796
20:30 10.02.2023
Через Польшу на Украину идет 90% западной военной техники – посол Андреев
0
825

Возврат к списку