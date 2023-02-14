Ограничения на въезд в Артемовск могут означать подготовку отхода ВСУ — NYT
09:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введенные с понедельника ограничения на въезд в Артемовск (украинское название — Бахмут) с украинской стороны гражданских лиц и волонтеров могут означать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся отступить из города. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк таймс».
Издание отмечает, что представители украинских военных отвергли предположение о готовящемся наступлении. Однако, указывает газета, запрет на въезд для гражданских лиц может означать, что бои идут уже в тех районах города, которые ранее были относительно безопасными. В частности, указывает газета, таковым ранее считался район на западном берегу реки Бахмутка.
«Нью-Йорк таймс» при этом приводит информацию Министерства обороны РФ о взятии российскими войсками населенного пункта Красная Гора к северу от Артемовска, что, по оценкам газеты, ведет к ухудшению положения украинских сил.
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