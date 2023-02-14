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НОВОСТИ

Корабли ВМФ РФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием - норвежская разведка

09:05 14.02.2023 Источник: Газета.Ru

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. Об этом в своем ежегодном докладе сообщила Норвежская разведывательная служба (NIS).

Согласно документу, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях не было известно. Как утверждает разведка, для России «существенно возросла важность ядерного оружия» после начала специальной военной операции на Украине.

«Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях», — сказано в докладе. Данное оружие, по мнению разведки, «представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций», в которых могут принимать участие страны НАТО.  Газета.Ru

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