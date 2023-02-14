Сербия потребовала объяснений от руководства Молдавии за обвинения в дестабилизации
09:20 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич потребовал объяснений от президента Молдавии Майи Санду за обвинения сербов, который якобы причастны к дестабилизации ситуации в ее стране. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении внешнеполитического ведомства балканской республики.
Министр иностранных дел «категорически опроверг заявление президента Молдавии Майи Санду о возможном участии сербских граждан в подрывных действиях, направленных на дестабилизацию Молдавии», которое якобы основано на украинской информации о планах России. «Мы требуем, чтобы власти Молдавии срочно представили всю имеющуюся у них информацию, потому что мы до сих пор не получали никакого уведомления от Молдавии», — приводятся слова министра в заявлении ведомства. Он добавил, что существует масса примеров фейковых новостей на международной арене, но Сербия «не допустит нанесения ущерба своей репутации и интересам».
«Я дал указание нашему послу, аккредитованному в Кишиневе, в срочном порядке запросить разъяснения по этому заявлению у президента Молдавии, в МИД страны, а также в срочном порядке предоставить нам всю информацию о лицах, которые подозреваются в участии в таких насильственных акциях», — уточнил Дачич, подчеркнув, что в соответствии с законодательством Сербии, «любое участие наших граждан в вооруженных конфликтах за рубежом является уголовным преступлением».
Президент Молдавии Майя Санду заявила ранее, что Служба информации и безопасности страны располагает информацией о планах по привлечению к антиконституционным действиям граждан России, Белоруссии, Сербии и Черногории.
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