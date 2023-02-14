Сноуден назвал ситуацию со сбитыми объектами отвлекающей от подрыва "Северных потоков"

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с тремя сбитыми за последние дни неопознанными летающими объектами в Северной Америке призвана отвлечь внимание журналистов от расследования инцидента с подрывом трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". С такой оценкой выступил в понедельник в соцсети бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

"Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне", - написал Сноуден, комментируя ситуацию со сбитыми аэростатами и неопознанными летающими объектами в США и Канаде. По его мнению, "паника вызвана искусственным путем" и призвана "гарантировать, что репортерам, занимающимся вопросами национальной безопасности, будет поручено расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджет или взрывы (наподобие "Северного потока")".