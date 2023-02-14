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НОВОСТИ

США продадут еще 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва

10:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены продать дополнительно 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва с поставкой в период с апреля по июнь текущего года. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные о планах источники.

По их данным, объем нефтяного резерва США сократится таким образом с 371,5 млн до примерно 345 млн баррелей. Американская администрация ранее заявляла о намерении перейти к пополнению этих запасов. Общая емкость нефтехранилищ страны достигает 714 млн баррелей.

Президент США Джо Байден открыл нефтяной резерв в марте прошлого года, чтобы добиться снижения цен на бензин. Было продано не менее 180 млн баррелей.

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