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Иностранцы прибывают в подразделения ВСУ на харьковское направление — Марочко

10:05 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные граждане прибывают в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на харьковском направлении. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, иностранные граждане прибывают в пункты постоянной дислокации ВСУ, расположенные в Харькове и области. «Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», — сказал он.

Марочко рассказал, что к воинским частям иностранцев привозят на «гражданских автобусах с европейскими номерными знаками».

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