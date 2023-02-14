РФ достигла стратегических целей на Украине, Киев не в силах сам обороняться — эксперт КНР
10:20 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции, в то время как Украина без поддержки США и НАТО абсолютно не способна обороняться. Такую точку зрения высказал во вторник политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.
«На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты», — приводит его мнение китайская газета «Глобал таймс». Как уточнил эксперт, Россия «сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда может методично наносить атаки в западном направлении.
Что касается ВСУ, по словам Люй Сяна, они «абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону». Он подчеркнул, Киев «на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО».
Эксперт указал на ошибочную оценку ситуации на Украине Западом, который «чересчур преувеличивает стратегические амбиции» России. По словам Люй Сяна, поставки более эффективных западных вооружений Киеву могут привести к расширению территории, охваченной военными действиями.
В частности, китайский политолог полагает, что «первыми, кто пострадает» в случае эскалации, станут два члена НАТО — Польша и Румыния. Люй Сян добавил, что в такой ситуации Соединенные Штаты при принятии стратегических решений «столкнутся с настоящей дилеммой». Как объяснил эксперт, в случае разрастания конфликта негативный эффект для всего мира от кризиса на Украине «будет в 100 раз более серьезным, чем боевые действия, которые начались 24 февраля прошлого года».
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