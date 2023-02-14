0
0
39
НОВОСТИ

РФ достигла стратегических целей на Украине, Киев не в силах сам обороняться — эксперт КНР

10:20 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции, в то время как Украина без поддержки США и НАТО абсолютно не способна обороняться. Такую точку зрения высказал во вторник политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.

«На самом деле стратегические цели РФ в целом достигнуты», — приводит его мнение китайская газета «Глобал таймс». Как уточнил эксперт, Россия «сформировала стабильную линию фронта к востоку от Днепра», откуда может методично наносить атаки в западном направлении.

Что касается ВСУ, по словам Люй Сяна, они «абсолютно неспособны самостоятельно вести оборону». Он подчеркнул, Киев «на 100% зависит от помощи Соединенных Штатов и НАТО».

Эксперт указал на ошибочную оценку ситуации на Украине Западом, который «чересчур преувеличивает стратегические амбиции» России. По словам Люй Сяна, поставки более эффективных западных вооружений Киеву могут привести к расширению территории, охваченной военными действиями.

В частности, китайский политолог полагает, что «первыми, кто пострадает» в случае эскалации, станут два члена НАТО — Польша и Румыния. Люй Сян добавил, что в такой ситуации Соединенные Штаты при принятии стратегических решений «столкнутся с настоящей дилеммой». Как объяснил эксперт, в случае разрастания конфликта негативный эффект для всего мира от кризиса на Украине «будет в 100 раз более серьезным, чем боевые действия, которые начались 24 февраля прошлого года».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 14.02.2023
В западной части Стамбула Мраморное море отступило от берега на 15 метров
0
59
10:05 14.02.2023
Иностранцы прибывают в подразделения ВСУ на харьковское направление — Марочко
0
124
10:00 14.02.2023
США продадут еще 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва
0
123
09:32 14.02.2023
Сноуден назвал ситуацию со сбитыми объектами отвлекающей от подрыва "Северных потоков"
0
174
09:20 14.02.2023
Сербия потребовала объяснений от руководства Молдавии за обвинения в дестабилизации
0
180
09:05 14.02.2023
Корабли ВМФ РФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием - норвежская разведка
0
214
09:00 14.02.2023
Ограничения на въезд в Артемовск могут означать подготовку отхода ВСУ — NYT
0
213
22:40 13.02.2023
Потребление газа в Нидерландах опустилось до минимальной отметки за 50 лет
0
615
22:00 13.02.2023
США не видят признаков инопланетной активности в случае со сбитыми аппаратами — Белый дом
0
596
21:20 13.02.2023
Свыше 20% немцев выразили намерение покинуть Германию в случае войны — опрос
0
664

Возврат к списку