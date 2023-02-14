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НОВОСТИ

США не готовы поставлять Украине ракеты ATACMS из-за их недостатка - Politico

11:00 14.02.2023 Источник: Интерфакс

Вашингтон не намерен направлять Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS, так как США опасаются их нехватки, сообщает Politico.

По словам осведомленных источников издания, на недавних встречах в Пентагоне американские официальные лица сообщили представителям Киева, что у них нет свободных ATACMS, отметив, что их передача приведет к сокращению запасов Соединенных Штатов и нанесет ущерб боеготовности вооруженных сил страны.

Как заявил один из собеседников газеты, Вашингтон хочет сохранить определенный уровень боеприпасов на складах США.

"С любым пакетом (помощи, - "ИФ") мы всегда учитываем нашу готовность и наши собственные запасы, предоставляя Украине то, что ей нужно на поле боя", - сказал высокопоставленный чиновник министерства обороны.

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