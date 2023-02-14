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НОВОСТИ

Киев нацелен на втягивание Кишинева в жестокое противостояние с РФ — МИД РФ

11:05 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти нацелены на втягивание Молдавии в жестокое противостояние с Россией. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с антироссийскими высказываниями руководства Молдавии.

«Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о „российском плане дестабилизации Молдавии“, заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией», — указала она.

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