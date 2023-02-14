Во Львове и области разрушены почти все электроподстанции — мэр
11:32 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти все электроподстанции во Львове и Львовской области разрушены, это создает серьезные проблемы для электроснабжения даже критически важных объектов. Об этом во вторник заявил мэр города Андрей Садовой.
«У нас уничтожены практически все электроподстанции в пределах Львова и области. Поэтому электроснабжение является большой проблемой», — сказал он в интервью агентству РБК-Украина. По его словам, энергетикам приходится искать нестандартные решения, чтобы обеспечить электричеством объекты критической инфраструктуры.
Садовой добавил, что в регионе разрушены и «многие другие объекты критической инфраструктуры», причем большая часть из них уже не подлежит ремонту.
10 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что около 20 энергоблоков украинских теплоэлектростанций повреждены, Украина потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.
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