В России выявили 9 826 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 826, летальных исходов из-за ковида — на 35. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 11 006 случаев заражения и 30 смертей, всего с начала пандемии — 22 093 549 и 395 616 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 10 420 против 6 484 днем ранее, до 21 449 598.