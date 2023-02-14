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НОВОСТИ

В России выявили 9 826 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 826, летальных исходов из-за ковида — на 35. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 11 006 случаев заражения и 30 смертей, всего с начала пандемии — 22 093 549 и 395 616 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 10 420 против 6 484 днем ранее, до 21 449 598.

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