Возможное место повреждения «Прогресса МС-21» осмотрят сегодня американским манипулятором

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможное место повреждения транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21» будет осмотрено при помощи американского манипулятора, данные передадут на Землю для анализа. Об этом сообщили журналистам во вторник в Роскосмосе.

«Госкорпорация „Роскосмос“ продолжает выяснение причины разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля „Прогресс МС-21“, произошедшей 11 февраля на Международной космической станции. Сегодня с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента станции планируется осмотреть возможное место повреждения на внешней поверхности корабля», — отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, в настоящий момент американская сторона уже подводит манипулятор к кораблю. Затем ожидается фото- и видеосъемка приборно-агрегатного отсека. «Полученные материалы будут переданы российским специалистам на Земле для дальнейшего анализа», — добавили там.