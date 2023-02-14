Голландские истребители F-35 в Польше сопроводили российские военные самолеты — СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещенные в Польше голландские истребители F-35 сопроводили три российских военных самолета. Об этом сообщила во вторник газета «Трау» со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Два голландских F-35 установили и сопроводили три российских военных самолета, отметило издание. Такой вылет был осуществлен впервые с начала миссии Нидерландов, добавила газета.