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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 862 случая заражения коронавирусом за сутки

12:32 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 862 против 2 403 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 383 249 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 047. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 115, до 3 181 078.

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