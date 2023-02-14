В Москве выявили 1 862 случая заражения коронавирусом за сутки
12:32 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 862 против 2 403 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 383 249 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 047. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 115, до 3 181 078.
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