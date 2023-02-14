Вопрос предоставления самолетов Киеву не является срочным в настоящее время — генсек НАТО
13:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приоритетом НАТО в поставках Украине сейчас являются танки, БМП и боеприпасы, вопрос самолетов не самый срочный, но дискуссия продолжается. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание министров обороны стран альянса.
«Тема самолетов — не срочная в настоящее время. У нас идут консультации по типам систем, которые нужно поставлять Украине», — сказал он, подчеркнув, что приоритетом сейчас является поставка Украине танков, БМП и боеприпасов.
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