Вопрос предоставления самолетов Киеву не является срочным в настоящее время — генсек НАТО

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приоритетом НАТО в поставках Украине сейчас являются танки, БМП и боеприпасы, вопрос самолетов не самый срочный, но дискуссия продолжается. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на заседание министров обороны стран альянса.

«Тема самолетов — не срочная в настоящее время. У нас идут консультации по типам систем, которые нужно поставлять Украине», — сказал он, подчеркнув, что приоритетом сейчас является поставка Украине танков, БМП и боеприпасов.