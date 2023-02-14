ГП РФ после землетрясения в Турции просят проверить работу турецких строителей в России
13:05 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральную прокуратуру РФ просят проверить турецких строителей в России после землетрясения, унесшего в Турции жизни десятков тысяч человек, сообщил во вторник ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших при обрушении крыши спортивно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк» в 2004 году.
«Я обратился к генеральному прокурору как адвокат и представитель потерпевших и родственников погибших 14 февраля в „Трансвааль-парке“ в 2004 году, а также как гражданин Российской Федерации. В своем заявлении я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции, а также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного гражданам России как в Турции, так и в нашей стране», — рассказал Трунов.
По его словам, в России осуществляют деятельность 13 крупных турецких строительных компаний, которые строили объекты и в пострадавших от землетрясения в Турции районах.
НОВОСТИ
- 12:20 14.02.2023
- Голландские истребители F-35 в Польше сопроводили российские военные самолеты — СМИ
- 11:00 14.02.2023
- США не готовы поставлять Украине ракеты ATACMS из-за их недостатка - Politico
- 09:05 14.02.2023
- Корабли ВМФ РФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием - норвежская разведка
- 09:00 14.02.2023
- Ограничения на въезд в Артемовск могут означать подготовку отхода ВСУ — NYT
- 17:00 13.02.2023
- НАТО обсудит поставки самолетов Киеву — Столтенберг
- 16:32 13.02.2023
- Для обеспечения безопасности РФ нужно «забрать» Одессу и Харьков, считает Кадыров
- 15:12 13.02.2023
- Москалькова обратилась в Генштаб ВС РФ из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана
- 15:00 13.02.2023
- Россия не использует на Украине весь свой потенциал — Кадыров
- 13:05 13.02.2023
- Дания передала Украине все имеющиеся в стране САУ Caesar, сообщили в Киеве
- 09:20 13.02.2023
- Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил РФ — Марочко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать