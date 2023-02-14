ГП РФ после землетрясения в Турции просят проверить работу турецких строителей в России

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральную прокуратуру РФ просят проверить турецких строителей в России после землетрясения, унесшего в Турции жизни десятков тысяч человек, сообщил во вторник ТАСС адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших при обрушении крыши спортивно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк» в 2004 году.

«Я обратился к генеральному прокурору как адвокат и представитель потерпевших и родственников погибших 14 февраля в „Трансвааль-парке“ в 2004 году, а также как гражданин Российской Федерации. В своем заявлении я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции, а также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного гражданам России как в Турции, так и в нашей стране», — рассказал Трунов.

По его словам, в России осуществляют деятельность 13 крупных турецких строительных компаний, которые строили объекты и в пострадавших от землетрясения в Турции районах.