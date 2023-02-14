Более 60% покинувших РФ вернулись обратно — Володин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться на прежней работе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«У нас, кстати, за время с момента отъезда [за границу] более 60% вернулось и работает вновь на тех предприятиях, где раньше были», — сказал он на заседании Думы во вторник. При этом председатель Госдумы не уточнил, о каком периоде времени идет речь.