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В ФРГ 1,2 тыс. украинцев прошли обучение по обращению с боевыми системами — Писториус

13:32 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,2 тыс. украинских военнослужащих до сегодняшнего дня прошли обучение в Германии по обращению с различными боевыми системами. Об этом заявил во вторник министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на встречу глав Минобороны стран НАТО.

По его мнению, обучение украинских военных «имеет центральное значение». «Только в Германии до сегодняшнего дня уже 1,2 тыс. солдат Украины прошли специальную подготовку по обращению с боевыми системами, будь то [реактивные системы залпового огня] Mars („Марс“), [системы противоракетной обороны] Patriot („Пэтриот“), [БМП] Marder („Мардер“) или, как сейчас, [танки] Leopard („Леопард“)», — сказал Писториус. «Оружие без обучения никому не поможет», — считает он.

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