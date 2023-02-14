0
0
146
НОВОСТИ

В Кремле не говорят, планируется ли привлекать крупный бизнес к обеспечению нужд СВО

14:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Вооруженных сил РФ или корректировать производство с учетом специальной военной операции (СВО).

«Здесь я ничего пока не могу сказать. Я это оставлю без комментариев», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 14.02.2023
Голландские истребители F-35 в Польше сопроводили российские военные самолеты — СМИ
0
85
11:00 14.02.2023
США не готовы поставлять Украине ракеты ATACMS из-за их недостатка - Politico
0
106
09:05 14.02.2023
Корабли ВМФ РФ впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием - норвежская разведка
0
138
09:00 14.02.2023
Ограничения на въезд в Артемовск могут означать подготовку отхода ВСУ — NYT
0
134
17:00 13.02.2023
НАТО обсудит поставки самолетов Киеву — Столтенберг
0
270
16:32 13.02.2023
Для обеспечения безопасности РФ нужно «забрать» Одессу и Харьков, считает Кадыров
0
282
15:12 13.02.2023
Москалькова обратилась в Генштаб ВС РФ из-за сообщений о мобилизованных из Татарстана
0
307
15:00 13.02.2023
Россия не использует на Украине весь свой потенциал — Кадыров
0
303
13:05 13.02.2023
Дания передала Украине все имеющиеся в стране САУ Caesar, сообщили в Киеве
0
322
09:20 13.02.2023
Украинские военные пытались поджечь лес, чтобы сдержать продвижение сил РФ — Марочко
0
360

Возврат к списку