В Кремле не говорят, планируется ли привлекать крупный бизнес к обеспечению нужд СВО

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Вооруженных сил РФ или корректировать производство с учетом специальной военной операции (СВО).

«Здесь я ничего пока не могу сказать. Я это оставлю без комментариев», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.