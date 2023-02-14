В Кремле не говорят, планируется ли привлекать крупный бизнес к обеспечению нужд СВО
14:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Вооруженных сил РФ или корректировать производство с учетом специальной военной операции (СВО).
«Здесь я ничего пока не могу сказать. Я это оставлю без комментариев», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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