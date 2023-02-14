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НОВОСТИ

ЦБ РФ в 2022 году заблокировал свыше 756 тыс. телефонных номеров мошенников

14:12 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России инициировал блокировку более 756 тыс. мошеннических телефонных номеров в 2022 году, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, следует из материалов регулятора.

«Банк России инициировал блокировку более 756 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре с лишним раза больше, чем годом ранее, и является максимальным показателем с начала такой работы в 2019 году», — говорится в сообщении.

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