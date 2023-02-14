В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, но есть успехи сил РФ — Пушилин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожесточенные боевые действия развернулись в юго-восточной части Угледара, тем не менее российские силы имеют определенные успехи. Об этом во вторник сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Угледарское направление: здесь мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара. Здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои, но тем не менее мы видим определенные успехи», — сказал он в эфире Первого канала.