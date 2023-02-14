0
0
134
НОВОСТИ

В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, но есть успехи сил РФ — Пушилин

14:32 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ожесточенные боевые действия развернулись в юго-восточной части Угледара, тем не менее российские силы имеют определенные успехи. Об этом во вторник сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Угледарское направление: здесь мы видим, что развернулись боевые действия в юго-восточной части Угледара. Здесь очень тяжело, очень ожесточенные бои, но тем не менее мы видим определенные успехи», — сказал он в эфире Первого канала.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:12 14.02.2023
Евросоюз включил РФ в свой список стран — налоговых убежищ
0
39
15:00 14.02.2023
Выпускники МГИМО больше не занимают никаких должностей в МИД Польши — министр
0
60
14:12 14.02.2023
ЦБ РФ в 2022 году заблокировал свыше 756 тыс. телефонных номеров мошенников
0
151
14:00 14.02.2023
В Кремле не говорят, планируется ли привлекать крупный бизнес к обеспечению нужд СВО
0
166
13:32 14.02.2023
В ФРГ 1,2 тыс. украинцев прошли обучение по обращению с боевыми системами — Писториус
0
212
13:20 14.02.2023
Более 60% покинувших РФ вернулись обратно — Володин
0
227
13:05 14.02.2023
ГП РФ после землетрясения в Турции просят проверить работу турецких строителей в России
0
234
13:00 14.02.2023
Вопрос предоставления самолетов Киеву не является срочным в настоящее время — генсек НАТО
0
210
12:32 14.02.2023
В Москве выявили 1 862 случая заражения коронавирусом за сутки
0
238
12:20 14.02.2023
Голландские истребители F-35 в Польше сопроводили российские военные самолеты — СМИ
0
302

Возврат к списку