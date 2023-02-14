Выпускники МГИМО больше не занимают никаких должностей в МИД Польши — министр

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускники российского МГИМО больше не работают в министерстве иностранных дел Польши. Об этом заявил во вторник в интервью Ежедневной польской газете глава ведомства Збигнев Рау.

По его словам, в МИД «уже на протяжении двух месяцев» нет выпускников МГИМО. «Нам удалось завершить очень важный процесс, который является частью декоммунизации в широком понимании», — сказал Рау.

Процесс увольнения из МИД Польши выпускников МГИМО начался еще в 2017 году. Тогда занимавший пост министра Яцек Чапутович практически сразу по вступлению в должность заявил о намерении уволить из министерства «старых» работников и принять на работу «новые кадры».