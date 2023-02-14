Евросоюз включил РФ в свой список стран — налоговых убежищ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз включил Россию в список стран, которые он считает налоговыми убежищами. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

«ЕС продолжает продвигать справедливую налоговую конкуренцию и учитывать вредную налоговую практику. Совет сегодня решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения», — отмечается в нем.