Командированные в новые регионы прокуроры будут получать зарплату в двойном размере

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники прокуратуры, командированные в новые регионы РФ, будут получать зарплату в двойном размере и суточные в размере около 8,5 тыс. рублей, следует из опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации указа президента России Владимира Путина.

Ранее такие правила были введены для госслужащих. Теперь они будут распространяться и на «прокурорских работников и иных работников органов и организаций прокуратуры РФ».

Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на отношения, возникшие с 30 сентября.