Украину можно превратить в одну большую дымящуюся яму - военкор

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор Сладков заявил о возможности превратить Украину в «большую дымящуюся яму». У России есть для этого все средства, но она к таким действиям не готова.

Уничтожению можно подвергнуть территории Луцка, Ровно, Ивано-Франковска, Киева, Полтавы, Винницы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил Александр Сладков. По его мнению, нужно донести до общества, что спецоперация на Украине ведётся для избавления от угрозы безопасности РФ.

«Я вам скажу так. Есть у нас оружие, которое способно превратить Украину в одну большую дымящуюся яму. Мы пока не готовы это сделать. Есть оружие меньшей мощности, но речь может вестись о ямах вместо Луцка, Ровно, Ивано-Франковска, Киева, Черкасс, Полтавы, Винницы, но мы не готовы к этому. Мы не готовы к такому мощному, но очень убедительному удару. Мы фехтуем на той площадке, которая сегодня нам предоставлена.

Но я хотел бы сказать так, если мы спрячемся и никуда не пойдём воевать, это не решит вопрос нашей безопасности. Они будут здесь. И они хотели быть здесь ещё до 23 февраля прошлого года. Я не понимаю, почему эти планы не были обнародованы, и не был сделан акцент на доведении этих планов до общественности. Нас хотели удавить, и мы делали свою спецоперацию профилактически».