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В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца - Бондарев

16:12 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогут за два-три месяца уничтожить все самолеты, которые Запад может поставить Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС в среду выразил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, который ранее занимал пост главкома Воздушно-космических сил РФ.

«Пускай поставляют. Наша ПВО работает прекрасно. Все, что поставят, выбьем в ближайшие два-три месяца. Они их должны освоить еще, им тоже надо где-то полгода-год», — сказал Бондарев, отвечая на вопрос о влиянии возможной поставки западных самолетов Киеву на ход специальной военной операции.

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