Молдавия закрыла свое воздушное пространство — авиакомпания

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии временно закрыли воздушное пространство страны. Об этом сообщила в соцсети во вторник крупнейшая в республике авиакомпания Air Moldova («Эйр Молдова»).

«На данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов», — говорится сообщении.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что авиакомпании были предупреждены об обнаружении разведывательного летательного аппарата в воздушном пространстве республики.