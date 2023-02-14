Молдавия закрыла свое воздушное пространство — авиакомпания
16:32 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Молдавии временно закрыли воздушное пространство страны. Об этом сообщила в соцсети во вторник крупнейшая в республике авиакомпания Air Moldova («Эйр Молдова»).
«На данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов», — говорится сообщении.
Ранее ряд СМИ распространил информацию, что авиакомпании были предупреждены об обнаружении разведывательного летательного аппарата в воздушном пространстве республики.
НОВОСТИ
- 16:12 14.02.2023
- В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца - Бондарев
- 16:00 14.02.2023
- Украину можно превратить в одну большую дымящуюся яму - военкор
- 15:32 14.02.2023
- Командированные в новые регионы прокуроры будут получать зарплату в двойном размере
- 15:12 14.02.2023
- Евросоюз включил РФ в свой список стран — налоговых убежищ
- 15:00 14.02.2023
- Выпускники МГИМО больше не занимают никаких должностей в МИД Польши — министр
- 14:32 14.02.2023
- В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, но есть успехи сил РФ — Пушилин
- 14:12 14.02.2023
- ЦБ РФ в 2022 году заблокировал свыше 756 тыс. телефонных номеров мошенников
- 14:00 14.02.2023
- В Кремле не говорят, планируется ли привлекать крупный бизнес к обеспечению нужд СВО
- 13:32 14.02.2023
- В ФРГ 1,2 тыс. украинцев прошли обучение по обращению с боевыми системами — Писториус
- 13:20 14.02.2023
- Более 60% покинувших РФ вернулись обратно — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать