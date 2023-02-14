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Молдавия закрыла свое воздушное пространство — авиакомпания

16:32 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Молдавии временно закрыли воздушное пространство страны. Об этом сообщила в соцсети во вторник крупнейшая в республике авиакомпания Air Moldova («Эйр Молдова»).

«На данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления рейсов», — говорится сообщении.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что авиакомпании были предупреждены об обнаружении разведывательного летательного аппарата в воздушном пространстве республики.

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