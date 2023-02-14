Спецслужбы Украины оформили фальшивые протоколы радиоактивного заражения в стране — МО РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители украинских спецслужб и эксперты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии оформили сфальсифицированные протоколы наличия «радиоактивного заражения» в районах возле автодороги Киев — Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень. Об этом заявили во вторник в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«В настоящее время норвежскими экспертами проведено „обследование“ местности в районах, прилегающих к автодороге Киев — Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия „радиоактивного заражения“ данных территорий», — сообщили в штабе.