0
0
149
НОВОСТИ

Спецслужбы Украины оформили фальшивые протоколы радиоактивного заражения в стране — МО РФ

17:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители украинских спецслужб и эксперты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии оформили сфальсифицированные протоколы наличия «радиоактивного заражения» в районах возле автодороги Киев — Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень. Об этом заявили во вторник в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

«В настоящее время норвежскими экспертами проведено „обследование“ местности в районах, прилегающих к автодороге Киев — Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия „радиоактивного заражения“ данных территорий», — сообщили в штабе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 14.02.2023
Переименование картины Дега по просьбе украинцев - анекдотично, считает Швыдкой
0
79
17:32 14.02.2023
ЕС создаст специальную группу для анализа условий использования замороженных активов РФ
0
115
17:12 14.02.2023
Путин призвал к избранию бизнесменам других мер пресечения вместо СИЗО
0
146
16:32 14.02.2023
Молдавия закрыла свое воздушное пространство — авиакомпания
0
214
16:12 14.02.2023
В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца - Бондарев
0
237
16:00 14.02.2023
Украину можно превратить в одну большую дымящуюся яму - военкор
0
238
15:32 14.02.2023
Командированные в новые регионы прокуроры будут получать зарплату в двойном размере
0
228
15:12 14.02.2023
Евросоюз включил РФ в свой список стран — налоговых убежищ
0
259
15:00 14.02.2023
Выпускники МГИМО больше не занимают никаких должностей в МИД Польши — министр
0
265
14:32 14.02.2023
В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, но есть успехи сил РФ — Пушилин
0
356

Возврат к списку