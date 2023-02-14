Спецслужбы Украины оформили фальшивые протоколы радиоактивного заражения в стране — МО РФ
17:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители украинских спецслужб и эксперты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии оформили сфальсифицированные протоколы наличия «радиоактивного заражения» в районах возле автодороги Киев — Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень. Об этом заявили во вторник в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.
«В настоящее время норвежскими экспертами проведено „обследование“ местности в районах, прилегающих к автодороге Киев — Припять, а также в населенных пунктах Буча, Гостомель и Ирпень, где совместно с представителями украинских спецслужб оформлены сфальсифицированные протоколы якобы наличия „радиоактивного заражения“ данных территорий», — сообщили в штабе.
НОВОСТИ
- 18:00 14.02.2023
- Переименование картины Дега по просьбе украинцев - анекдотично, считает Швыдкой
- 17:32 14.02.2023
- ЕС создаст специальную группу для анализа условий использования замороженных активов РФ
- 17:12 14.02.2023
- Путин призвал к избранию бизнесменам других мер пресечения вместо СИЗО
- 16:32 14.02.2023
- Молдавия закрыла свое воздушное пространство — авиакомпания
- 16:12 14.02.2023
- В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца - Бондарев
- 16:00 14.02.2023
- Украину можно превратить в одну большую дымящуюся яму - военкор
- 15:32 14.02.2023
- Командированные в новые регионы прокуроры будут получать зарплату в двойном размере
- 15:12 14.02.2023
- Евросоюз включил РФ в свой список стран — налоговых убежищ
- 15:00 14.02.2023
- Выпускники МГИМО больше не занимают никаких должностей в МИД Польши — министр
- 14:32 14.02.2023
- В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, но есть успехи сил РФ — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать