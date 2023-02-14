Путин призвал к избранию бизнесменам других мер пресечения вместо СИЗО
17:12 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест будет способствовать гуманизации правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.
«Встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», — сказал глава государства.
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