0
0
110
НОВОСТИ

Путин призвал к избранию бизнесменам других мер пресечения вместо СИЗО

17:12 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест будет способствовать гуманизации правосудия, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

«Встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», — сказал глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 14.02.2023
Переименование картины Дега по просьбе украинцев - анекдотично, считает Швыдкой
0
89
17:32 14.02.2023
ЕС создаст специальную группу для анализа условий использования замороженных активов РФ
0
119
17:00 14.02.2023
Спецслужбы Украины оформили фальшивые протоколы радиоактивного заражения в стране — МО РФ
0
193
16:32 14.02.2023
Молдавия закрыла свое воздушное пространство — авиакомпания
0
219
16:12 14.02.2023
В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца - Бондарев
0
244
16:00 14.02.2023
Украину можно превратить в одну большую дымящуюся яму - военкор
0
243
15:32 14.02.2023
Командированные в новые регионы прокуроры будут получать зарплату в двойном размере
0
231
15:12 14.02.2023
Евросоюз включил РФ в свой список стран — налоговых убежищ
0
263
15:00 14.02.2023
Выпускники МГИМО больше не занимают никаких должностей в МИД Польши — министр
0
270
14:32 14.02.2023
В юго-восточной части Угледара идут ожесточенные бои, но есть успехи сил РФ — Пушилин
0
358

Возврат к списку