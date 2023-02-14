Переименование картины Дега по просьбе украинцев - анекдотично, считает Швыдкой

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Михаил Швыдкой назвал анекдотичным и политизированным переименование картины Эдгара Дега по просьбе украинцев. В Национальной галерее в Лондоне изменили название полотна «Русские танцовщицы». Теперь она называется «Украинские танцовщицы».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пояснил, что подобные вещи происходили на Западе под давлением украинских деятелей и раньше.

«Это всё, конечно, анекдот скорее, чем реальная жизнь. Это происходило ещё на Украине и в девяностые, и в двухтысячные годы, когда работал и работает до сих пор Институт национальной памяти, где все великие деятели культуры, науки, образования Российской империи определялись по этническому принципу, и все они оказывались украинцами — Гоголь, Чехов, Булгаков, Репин и так далее. Но наши зарубежные коллеги к этому относились весьма осторожно. Однако сейчас в последний год наблюдается некоторый такой массовый психоз, потому что, когда картину Дега «Русские танцовщицы» превращают в «Украинских танцовщиц», хотя они славянские танцовщицы может быть даже — это всё чистая политика. Проблема, которая сегодня реализуется руководством Метрополитен-музея и ряда других музеев — это, конечно, чистая политика. Это относится и к тому, что под нажимом украинских официальных лиц снимаются такие балеты, как «Щелкунчик», что совсем уже смешно. Это всё приобретает такой политический характер».

Кроме того, стало известно, что американский музей признал художника Архипа Куинджи украинским. Швыдкой выразил сожаление в связи с тем, что авторитетные учреждения принимают участие в подобных процессах.

«Можно назвать Репина украинским художником, с таким же успехом его можно назвать белорусским художником, потому что он много лет жил в Здравнёво, в усадьбе неподалёку от Минска, где он создавал свои замечательные полотна, с таким же успехом можно назвать Репина финским художником. Это всё, к сожалению, дурная политика, которая ничего общего с культурой не имеет. Я могу только выразить сожаление, что в этом принимают участие те учреждения культуры, к которым я всегда относился с уважением и понимал, что они задают некоторую планку в культурной жизни. Это такое пустое политиканство, которое, с моей точки зрения, просто дурно пахнет».