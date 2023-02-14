РФ живет под прессингом «бесконечных санкций», но спокойно проходит через них — Путин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в настоящий момент находится под прессингом бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно справляется с ними. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая во вторник на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

«Мы живем под постоянным прессингом из-за рубежа — имею в виду вот эти все бесконечные санкции», — сказал президент. «Как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции», — добавил он.

Глава государства также подчеркнул, что ответом на недружественные действия зарубежных стран и их попытки разрушить российскую экономику «может быть только одно — расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности».