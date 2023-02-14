США не исключают, что ВСУ могут отступить из Артемовска, но решение принимает Киев — Кирби
20:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не исключают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить из Артемовска, но окончательное решение принимает Киев. Об этом заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
«Они (украинцы — прим. ТАСС) решают, какие [военные] операции проводить, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы не говорим им, что делать, а что не делать». «Это, безусловно, правда, что россияне продолжают добиваться там [в Артемовске] постепенного прогресса. Опять же, я не могу предсказать, как будут развиваться события, падет [город] или нет», — добавил Кирби.
НОВОСТИ
- 19:20 14.02.2023
- Танки Leopard в марте попадут на Украину — министр обороны Польши
- 18:40 14.02.2023
- РФ живет под прессингом «бесконечных санкций», но спокойно проходит через них — Путин
- 18:00 14.02.2023
- Переименование картины Дега по просьбе украинцев - анекдотично, считает Швыдкой
- 17:32 14.02.2023
- ЕС создаст специальную группу для анализа условий использования замороженных активов РФ
- 17:12 14.02.2023
- Путин призвал к избранию бизнесменам других мер пресечения вместо СИЗО
- 17:00 14.02.2023
- Спецслужбы Украины оформили фальшивые протоколы радиоактивного заражения в стране — МО РФ
- 16:32 14.02.2023
- Молдавия закрыла свое воздушное пространство — авиакомпания
- 16:12 14.02.2023
- В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца - Бондарев
- 16:00 14.02.2023
- Украину можно превратить в одну большую дымящуюся яму - военкор
- 15:32 14.02.2023
- Командированные в новые регионы прокуроры будут получать зарплату в двойном размере
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать