0
0
1
НОВОСТИ

США не исключают, что ВСУ могут отступить из Артемовска, но решение принимает Киев — Кирби

20:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не исключают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить из Артемовска, но окончательное решение принимает Киев. Об этом заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Они (украинцы — прим. ТАСС) решают, какие [военные] операции проводить, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы не говорим им, что делать, а что не делать». «Это, безусловно, правда, что россияне продолжают добиваться там [в Артемовске] постепенного прогресса. Опять же, я не могу предсказать, как будут развиваться события, падет [город] или нет», — добавил Кирби.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 14.02.2023
Танки Leopard в марте попадут на Украину — министр обороны Польши
0
103
18:40 14.02.2023
РФ живет под прессингом «бесконечных санкций», но спокойно проходит через них — Путин
0
163
18:00 14.02.2023
Переименование картины Дега по просьбе украинцев - анекдотично, считает Швыдкой
0
220
17:32 14.02.2023
ЕС создаст специальную группу для анализа условий использования замороженных активов РФ
0
234
17:12 14.02.2023
Путин призвал к избранию бизнесменам других мер пресечения вместо СИЗО
0
268
17:00 14.02.2023
Спецслужбы Украины оформили фальшивые протоколы радиоактивного заражения в стране — МО РФ
0
287
16:32 14.02.2023
Молдавия закрыла свое воздушное пространство — авиакомпания
0
312
16:12 14.02.2023
В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца - Бондарев
0
327
16:00 14.02.2023
Украину можно превратить в одну большую дымящуюся яму - военкор
0
329
15:32 14.02.2023
Командированные в новые регионы прокуроры будут получать зарплату в двойном размере
0
301

Возврат к списку