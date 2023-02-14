США не исключают, что ВСУ могут отступить из Артемовска, но решение принимает Киев — Кирби

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не исключают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут отступить из Артемовска, но окончательное решение принимает Киев. Об этом заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

«Они (украинцы — прим. ТАСС) решают, какие [военные] операции проводить, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — Мы не говорим им, что делать, а что не делать». «Это, безусловно, правда, что россияне продолжают добиваться там [в Артемовске] постепенного прогресса. Опять же, я не могу предсказать, как будут развиваться события, падет [город] или нет», — добавил Кирби.