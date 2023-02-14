Четвертый неопознанный объект над США был сбит со второй попытки — Пентагон
20:40 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС США сбили четвертый за последние несколько дней неопознанный летающий объект над Соединенными Штатами со второй попытки, первая ракета упала в озеро Гурон. Об этом сообщил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.
Его попросили подтвердить информацию о том, что первая выпущенная по летающему объекту над озером Гурон ракета не попала в цель. «Да, первая [ракета] не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», — отметил генерал. Он добавил, что ракета «упала в воды озера Гурон, не причинив никому вреда».
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