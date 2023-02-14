0
0
84
НОВОСТИ

Четвертый неопознанный объект над США был сбит со второй попытки — Пентагон

20:40 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС США сбили четвертый за последние несколько дней неопознанный летающий объект над Соединенными Штатами со второй попытки, первая ракета упала в озеро Гурон. Об этом сообщил во вторник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

Его попросили подтвердить информацию о том, что первая выпущенная по летающему объекту над озером Гурон ракета не попала в цель. «Да, первая [ракета] не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», — отметил генерал. Он добавил, что ракета «упала в воды озера Гурон, не причинив никому вреда».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 14.02.2023
Париж и Рим поставят Киеву новые системы ПВО, Осло — помощь на 7,5 млрд евро — Остин
0
32
20:00 14.02.2023
США не исключают, что ВСУ могут отступить из Артемовска, но решение принимает Киев — Кирби
0
163
19:20 14.02.2023
Танки Leopard в марте попадут на Украину — министр обороны Польши
0
204
18:40 14.02.2023
РФ живет под прессингом «бесконечных санкций», но спокойно проходит через них — Путин
0
239
18:00 14.02.2023
Переименование картины Дега по просьбе украинцев - анекдотично, считает Швыдкой
0
298
17:32 14.02.2023
ЕС создаст специальную группу для анализа условий использования замороженных активов РФ
0
293
17:12 14.02.2023
Путин призвал к избранию бизнесменам других мер пресечения вместо СИЗО
0
327
17:00 14.02.2023
Спецслужбы Украины оформили фальшивые протоколы радиоактивного заражения в стране — МО РФ
0
344
16:32 14.02.2023
Молдавия закрыла свое воздушное пространство — авиакомпания
0
368
16:12 14.02.2023
В случае поставок Киеву западных самолетов их уничтожат за два-три месяца - Бондарев
0
380

Возврат к списку