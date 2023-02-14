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НОВОСТИ

Париж и Рим поставят Киеву новые системы ПВО, Осло — помощь на 7,5 млрд евро — Остин

21:20 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия и Франция решили поставить Украине новые системы противовоздушной обороны (ПВО), Норвегия предоставит Киеву 7,5 млрд евро в течение пяти лет на военную и иную помощь. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Вашингтоном и его союзниками контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

«Сегодня мы также услышали о новых значительных безвозмездных поставках, касающихся систем ПВО. К ним относятся Италия и Франция, которые вместе объявили, что предоставят Украине систему ПВО SAMP/T. Франция также объявила, что совместно с Австралией будет наращивать производство 155-миллиметровых боеприпасов для оказания поддержки Украине. И, наконец, позвольте мне поблагодарить Норвегию, которая только что объявила, что предоставит Украине военную и гражданскую помощь в размере 7,5 млрд евро на протяжении ближайших пяти лет. И это весьма серьезное обязательство», — отметил шеф Пентагона.

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