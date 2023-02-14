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НОВОСТИ

Более 1,5 тыс. человек осуждены в России за терроризм и экстремизм в 2022 году

22:00 14.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды России в 2022 год вынесли обвинительные приговоры в отношении более 1 500 лиц по делам о терроризме и экстремизме. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании председателей республиканских, краевых, областных, арбитражных и военных судов по итогам работы судебной системы России в 2022 году с участием президента России.

«В 2022 году 875 лиц были суждены за преступления террористической направленности и 693 — экстремистской», — сказал Лебедев.

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