Минобороны РФ сообщило о прорыве обороны ВСУ в ЛНР
09:00 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России опубликовало в среду кадры разбитого опорного пункта украинских войск, занятого военнослужащими Центрального военного округа (ЦВО), на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Прорыв российских бойцов обеспечил отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на три километра.
"Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника", - сообщили в российском военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что украинские боевики оставляли свои позиции в спешке, не успели забрать военное имущество и тела убитых. Также в ведомстве сообщили о дистанционном минировании ВСУ района противопехотными минами натовского образца при отходе от ранее занимаемых рубежей. Однако мотострелкам ЦВО удалось успешно закрепиться на новой позиции и продолжить наступательные действия, добавили в Минобороны РФ.
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