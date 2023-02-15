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НОВОСТИ

В Донецке прогремел мощный взрыв

09:05 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв прозвучал в среду утром в Пролетарском районе Донецка, передает корр. ТАСС. Предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По предварительным данным силовиков, система ПВО сбила ракету.

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