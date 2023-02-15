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Размещенные на севере Австралии самолеты ВМС США могут нести ядерное оружие

09:20 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские стратегические бомбардировщики B-52, для дислокации которых на севере Австралии строится новая авиабаза, могут быть оснащены ядерным оружием. Об этом в среду заявил секретарь австралийского министерства обороны Грег Мориарти, выступая в федеральном парламенте страны.

«Размещение ядерного оружия в Австралии запрещено Договором о создании безъядерной зоны в южной части Тихого океана, которому Австралия полностью привержена, однако действие этого документа не распространяется на иностранные самолеты, прибывающие на континент <…> в рамках сотрудничества австралийских вооруженных сил с ВС США», — сказал Мориарти, отметив, что американские бомбардировщики посещают Австралию в течение последних 40 лет и все эти годы власти страны «принимают и уважают политику США, не подтверждающих и не отрицающих наличие ядерного оружия на борту этих самолетов».

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