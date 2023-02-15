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НОВОСТИ

Завод «Азовмаш» в Мариуполе целиком разминирован первым из крупных предприятий

09:32 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Завод тяжелого машиностроения «Азовмаш» первым из промышленных предприятий полностью разминировали после боев за Мариуполь. Об этом в среду ТАСС сообщили в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики.

«Задачи по поиску и разминированию взрывоопасных предметов на территории завода „Азовмаш“ выполнены», — сказал собеседник агентства.

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