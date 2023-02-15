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Володин предложил задуматься, правильно ли получать маткапитал уезжающим рожать за рубеж

10:00 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил задуматься о том, насколько правильно по отношению к России получать материнский капитал и льготы на ребенка женщинам, которые уезжают рожать в другие страны для получения гражданства и остаются за рубежом. Такой опрос Володин разместил в соцсети в среду.

«Более 25 тыс. женщин РФ в 2022 г. выезжали в Аргентину, США, другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства. При этом оформляют маткапитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране?» — отметил Володин.

Из более 21 тысячи проголосовавших 82% подписчиков ответили на этот вопрос отрицательно.

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