10:20 Источник: Газета.Ru

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует экономить боеприпасы из-за истощения запасов западных партнеров. Об этом пишет обозреватель Politico Пол Маклири.

По его словам, страны Запада все более обеспокоены вопросом пополнения запасов вооружения. В связи с этим инструкторы НАТО объясняют солдатам ВСУ, как использовать как можно меньше артиллерийских снарядов.

«Мы работаем с украинскими солдатами в разных местах по всей Европе, чтобы сделать упор на дополнительную подготовку по маневрированию ... чтобы в результате им потребовалось меньше артиллерийских боеприпасов», — поделился глава Пентагона Ллойд Остин. Газета.Ru