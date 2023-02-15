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ВСУ следует экономить боеприпасы из-за истощения западных запасов - Politico

10:20 15.02.2023 Источник: Газета.Ru

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует экономить боеприпасы из-за истощения запасов западных партнеров. Об этом пишет обозреватель Politico Пол Маклири.

По его словам, страны Запада все более обеспокоены вопросом пополнения запасов вооружения. В связи с этим инструкторы НАТО объясняют солдатам ВСУ, как использовать как можно меньше артиллерийских снарядов.

«Мы работаем с украинскими солдатами в разных местах по всей Европе, чтобы сделать упор на дополнительную подготовку по маневрированию ... чтобы в результате им потребовалось меньше артиллерийских боеприпасов», — поделился глава Пентагона Ллойд Остин.  Газета.Ru

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