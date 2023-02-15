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НОВОСТИ

Над Киевом заметили неизвестный объект в форме шара

10:32 15.02.2023 Источник: Lenta.ru

В небе над Киевом был замечен неизвестный летающий объект в форме шара, рассказало украинское издание «Страна.ua».

«Киевские паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара», — сообщает газета.

Ранее представитель командования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что в последние дни украинские военнослужащие начали замечать пролеты над своей территорией неизвестных воздушных шаров, похожих на те, которые ранее были замечены в США. Он выразил уверенность в том, что запуск данных аппаратов осуществляется Россией и пообещал, что их будут сбивать сразу, как появится такая возможность.  Lenta.Ru

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