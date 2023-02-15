Украина проигнорирует встречу ПА ОБСЕ при участии РФ и предлагает перенести ее

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская делегация намерена проигнорировать намеченное на 23 и 24 февраля заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в случае участия в нем представителей РФ и предлагает перенести сессию ассамблеи. Об этом в среду сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на письмо главы украинской делегации при ПА ОБСЕ Никиты Потураева в адрес председателя ассамблеи Маргареты Седерфельт.

«Нам стало известно, что австрийские власти готовы выдать визы членам российской делегации, и поэтому парламентарии из РФ примут участие в зимней встрече. Единственным жизнеспособным решением для сохранения целостности ассамблеи, которое бы защитило принципы и обязательства ОБСЕ, является перенос зимней [встречи] ассамблеи», — отметил украинский парламентарий. По словам Потураева, в случае приезда делегации из России участие представителей Киева в работе ассамблеи «станет невозможным».

22-е зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится 23–24 февраля в Вене. В качестве основной темы заявлен конфликт на Украине. Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходила в Варшаве с 24 по 26 ноября 2022 года. Тогда постоянный комитет ПА ОБСЕ не смог принять решение о прекращении членства РФ в этой организации. К протестам украинской делегации по этому поводу, по данным издания «Европейская правда», присоединились представители Литвы и Эстонии. Российская делегация не смогла принять полноценного участия в осенней сессии из-за отказа Варшавы во въездных визах.