В Ростове-на-Дону задержан участник нацполка «Азов», прибывший под видом беженца
11:05 15.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала участника запрещенного в России украинского националистического полка «Азов», который прибыл в РФ под видом беженца. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности на территории Ростова-на-Дону пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, являющегося членом запрещенной в России террористической организации украинский националистической полк „Азов“, — отметили в ФСБ. Он прибыл в Россию под видом беженца и предпринял попытку легализоваться. „Несмотря на признание „Азова“ террористической организацией, придерживаясь ультраправых неонацистских взглядов, пропагандировал среди молодежи Ростова-на-Дону интересы террористической организации», — добавили в ФСБ.
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